ID Estudantil do MEC é reprovada por estudantes que baixaram aplicativo

Os estudantes que usaram o aplicativo do Ministério da Educação para usar a ID Estudantil reprovaram a versão do governo Bolsonaro para a carteira edit

247 - A ID Estudantil, versão gratuita e digital da carteirinha de estudante criada pelo governo Jair Bolsonaro para tentar asfixiar as entidades estudantis, deixará de existir com a invalidação da medida provisória que permitiu a emissão de carteirinhas pelo Ministério da Educação por falta de aprovação do Congresso.

De acordo com reportagem do site UOL, os estudantes que baixaram o aplicativo nas lojas da Apple e do Google para obter a carteira de Bolsonaro reprovaram a medida.

Das 921 avaliações do aplicativo, a nota está abaixo da média, em 2,2. "Não consigo realizar o cadastramento pelo celular, está dando falhas na validação biométrica por documento", escreveu um usuário, segundo a reportagem.

Depois de 7.507 avaliações, a nota é de 2,7 de cinco possíveis no Google Play. "Muito mal organizado. O app diz que minhas fotos não podem ser validadas, pois são dados inválidos. Uma vergonha, tanta propaganda na TV para a carteirinha digital, e, na realidade, nada funciona. Vergonha", escreveu um estudante.