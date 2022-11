Ieda Leal e Douglas Belchior integram grupo sobre igualdade racial na transição

Ambos são lideranças do movimento negro no país e comentaristas da TV 247. Confira os demais nomes anunciados edit

247 - O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta quinta-feira (10) novos nomes trabalharão em seis grupos técnicos na transição de governo.

No grupo relativo às políticas de promoção da igualdade racial, foram anunciados os nomes de Ieda Leal, coordenadora do Movimento Negro Unificado (MNU) e Douglas Blechior, educador e liderança do movimento negro. Ambos também fazem parte da equipe de comentaristas da TV 247.

O jurista Silvio Almeida, autor do livro Racismo Estrutural e um dos principais nomes da luta antirracista, foi anunciado para integrar a equipe de Direitos Humanos.

Confira os nomes anunciados:

Igualdade Racial:

Nilma Lino Gomes, ex-ministra (MG)

Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em Sociologia (DF)

Douglas Belchior (SP)

Thiago Tobias, advogado, coalizão negra por direitos (SP)

Ieda Leal

Martius das Chagas, secretário do planejamento de Juiz de Fora MG)

Preta Ferreira, movimento negro e movimento de moradia (SP)

Comunicação:

Paulo Bernardo, ex-ministro (Paraná)

Jorge Bittar, ex-deputado federal especialista na área de telecomunicações (RJ)

Cesar Alvarez, ex-secretário do ministério (RS)

Alessandra Orofino, formada na Columbia University, especialista em economia e direitos humanos (RJ)

Direitos Humanos:

Maria do Rosário (RS)

Maria Vitória Benevides

Silvio Almeida, advogado (SP)

Luiz Alberto Neuquetti, doutor em economia (SP)

Janaína Barbosa de Oliveira, movimento LGBTQIA+ (PA)

Rubens Linhares Mendonça Lopes, setorial do PT da PCD (CE)

Emídio de Souza, deputado estadual (SP)

Planejamento, orçamento e gestão:

Guido Mantega, ministro (SP)

Enio Verri, deputado federal (PR)

Esther Dueck, economista e professora da UFRJ

Antônio Correia Lacerda, presidente do conselho federal de conomia (SP)

Indústria, Comércio e Serviços:

Germano Rigotto, ex-governador (RS)

Jackson Schneider, executivo da Embraer

Rafael Lucchesi diretor-geral do Senai nacional (BA)

Marcelo Ramos, deputado federal (AM)

Pequenas Empresas:

Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária AM)

Paulo Okamoto, ex-presidente Sebrae

Paulo Feldmann, professor USP

André Ceciliano, presidente da Alerj

Mulheres:

Anielle Franco, Rio de Janeiro

Roseli Faria, economista, DF

Roberta Eugênio, mestre em Direito

Prof. Maria Helena Guarezi, Paraná

Eleonora Menicucci, ex-ministra (SP)

Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional da violência contra a mulher, MS

