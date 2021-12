IFood faz promessas a entregadores, que alertam para mais greves em caso de descumprimento

Ralf Elisário, entregador do Rio de Janeiro, vai dar um voto de confiança à empresa. Contudo, ele alerta: se as promessas não forem cumpridas, novas greves dos entregadores ocorrerão edit

247 - Na primeira reunião entre iFood e entregadores, que contou com apenas cerca de 20 trabalhadores, em São Paulo, a empresa fez uma série de promessas, comprometendo-se em ser mais transparente e em, possivelmente, implantar um reajuste anual. Ambas as partes assinaram uma carta conjunta.

Até março do ano que vem a empresa deve se posicionar sobre o reajuste. No médio prazo, o iFood deve debater também a revisão da tarifa mínima para entrega.

A promessa de mais transparência vem na esteira da desativação de contas e da falta de comunicação da empresa com entregadores prejudicados. A empresa disse que vai abrir canais para que entregadores contestem novamente as desativações, considerando as que ocorreram nos últimos seis meses.

Ralf Elisário, entregador do Rio de Janeiro, vai dar um voto de confiança à empresa. Contudo, ele alerta: se as promessas não forem cumpridas, novas greves dos entregadores ocorrerão.

"Estive lá, o presidente compareceu. No decorrer dos dias, foi possível ver que eles querem trazer o entregador de volta. Estou dando meu voto de confiança e o grupo que foi também. Tem a carta de compromisso, se não cumprirem, é greve. Dessa vez, acredito", disse. (Com informações da Folha de S.Paulo).

