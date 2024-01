"Igreja que tem televisão, rádio e vive de aplicação financeira não é igreja", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 - "Igreja que tem televisão, rádio e vive de aplicação financeira não é igreja. É empresa capitalista sonegadora", afirmou pelo X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (18) o historiador Fernando Horta, em reação à revolta da bancada evangélica pelo fim da isenção tributária sobre o salário de pastores. O Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, revogou a isenção tributária sobre os salários de ministros de diversas empresas religiosas, em medida anunciada no Diário Oficial da União de segunda-feira (15). A vantagem no Imposto de Renda havia sido estabelecida às vésperas das eleições de 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), que buscava a reeleição.

A mudança provocou indignação da bancada evangélica e até mesmo acusações de que o governo Lula (PT) estaria perseguindo evangélicos. "Igreja que tem membro eleito não é igreja, é partido político disfarçado para usar os impostos que não paga em campanha eleitoral", disparou Horta.

Repete comigo: "igreja que tem televisão, rádio e vive de aplicação financeira não é igreja. É empresa capitalista sonegadora"



Igreja que tem membro eleito não é igreja, é partido político disfarçado para usar os impostos que não paga em campanha eleitoral. — Fernando Horta (@FernandoHortaOf) January 18, 2024

