Igrejas poderão fazer propaganda política em seus templos segundo Novo Código Eleitoral

Revista Fórum - Igrejas poderão realizar propaganda política em seus templos segundo o novo Código Eleitoral. A votação na Câmara ainda não foi concluída, mas entre os 898 dispositivos já aprovados, ao menos dois garantem a possibilidade das igrejas de fazerem propaganda eleitoral e política, assim como as universidades, cujo direito de realizar campanhas políticas em suas dependências já tinha sido garantido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No caso das igrejas, hoje a propaganda política é coibida pela Justiça Eleitoral com mais intensidade, diferentemente das universidades que raramente entram no radar da Justiça nesses casos.

