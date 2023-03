Imagens mostram joias de R$ 26 milhões que Bolsonaro quis ficar ilegalmente

Jornal Nacional conseguiu acesso ao depósito do Aeroporto de Guarulhos onde estão as joias enviadas pela Arábia Saudita ao governo Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Jornal Nacional obteve acesso ao depósito localizado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde estão retidas as joias que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou importar ilegalmente para o Brasil em 2021, da Arábia Saudita.

As imagens divulgadas mostram os objetos de luxo apreendidos, que somam R$ 16,5 milhões em valor. Confira abaixo:

Joias apreendidas pela alfândega em Guarulhos (Photo: Reprodução / Jornal Nacional) Reprodução / Jornal Nacional

Joias apreendidas pela alfândega em Guarulhos (Photo: Reprodução / Jornal Nacional) Reprodução / Jornal Nacional

Joias apreendidas pela alfândega em Guarulhos (Photo: Reprodução / Jornal Nacional) Reprodução / Jornal Nacional

Joias apreendidas pela alfândega em Guarulhos (Photo: Reprodução / Jornal Nacional) Reprodução / Jornal Nacional

Joias apreendidas pela alfândega em Guarulhos (Photo: Reprodução / Jornal Nacional) Reprodução / Jornal Nacional

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.