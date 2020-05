Impeachment de Bolsonaro é ato de legítima defesa, diz Marina Silva

Revista Fórum - Marina Silva (Rede-AC) afirmou nesta quarta-feira (6) que Jair Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade como presidente da República e que o impeachment seria “um ato de legítima defesa” da sociedade brasileira.

“O impeachment é ato de legítima defesa. O Supremo, o próprio Ministério Público estão bem atentos. Até as Forças Armadas. O que eu entendi é que as próprias Forças Armadas desautorizaram os arroubos e devaneios do presidente da República. O Bolsonaro é um presidente que, o tempo todo, é desautorizado. Pelo STF, pelas Forças Armadas…”, declarou Marina, em entrevista ao UOL.

