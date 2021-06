'Impeachment de Bolsonaro é mais urgente que construção da terceira via', afirma Amoêdo

Ex-presidente do Novo ainda pediu assinaturas para um abaixo-assinado que tem por objetivo pressionar a Câmara pela abertura do impeachment edit

247 - Ex-presidente do Novo e ex-candidato a presidência, João Amoêdo afirmou nesta segunda-feira (28) que o impeachment de Jair Bolsonaro é mais urgente do que a construção de uma "terceira via" para 2022. Setores da direita e de centro buscam um nome forte para disputar o próximo pleito contra Bolsonaro e o ex-presidente Lula, favorito para o cargo.

"Ainda mais urgente do que a construção da 3ª via, é a abertura do processo de impeachment", afirmou Amoêdo pelo Twitter.

Ele ainda compartilhou um abaixo-assinado pela abertura do processo de impeachment de Bolsonaro pela Câmara dos Deputados e pediu assinaturas.

Se você concorda, assine em https://t.co/UymzqESzzE e compartilhe com a hashtag #ImpeachmentJá — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) June 28, 2021

