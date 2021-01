"Impeachment de Bolsonaro é urgente", diz Boaventura

"Depois de derrubarem a presidente mais honesta que o Brasil já teve, que foi a Dilma, é uma vergonha o Brasil manter Bolsonaro no poder", declarou o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Assista sua participação na TV 247 edit

247 - O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos participou do programa Bom Dia 247 deste sábado (9) e defendeu que, "depois de derrubarem a presidente mais honesta que o Brasil já teve, que foi a Dilma, é uma vergonha o Brasil manter Bolsonaro no poder".

Ao analisar o ato de invasão de apoiadores de Trump no Capitólio e Congresso na última quarta-feira, o sociólogo alertou que ações semelhantes podem ocorrer no Brasil. “Por isso é necessária uma força-tarefa das forças democráticas, do centrão também, impedindo a qualquer custo que Bolsonaro se candidate em 2022. Bolsonaro precisa sofrer um impeachment imediatamente”, argumentou.

“Bolsonaro já deixou claro que não aceita outro resultado a não ser a vitória. Não dá para, por arranjos de grupos políticos, deixá-lo no poder”, acrescentou.

Boaventura defendeu que “o movimento de impeachment de Bolsonaro “deve estar amparado em uma grande pressão popular” e que "sem mobilização de rua, as instituições não se movem no Brasil".

Inscreva-se na TV 247 e confira a íntegra da entrevista:





O conhecimento liberta. Saiba mais