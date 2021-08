“Imperialismo joga com duas cartas: a terceira via e o Bolsonaro”, diz Rui Costa Pimenta

“Por que jogar com uma carta só se você pode jogar com duas? É mais fácil de ganhar, não é?”, disse o presidente do PCO em entrevista à TV 247. Para ele, “estamos diante de uma nova onda golpista”. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou à TV 247 que os Estados Unidos têm como plano principal para o Brasil eleger um nome da chamada “terceira via” em 2022. Se não for possível, destaca o dirigente partidário, os estadunidenses tentarão reeleger Jair Bolsonaro.“O imperialismo joga com duas cartas fundamentais, que é a terceira via, está aparecendo cada vez mais isso, e o Bolsonaro. Por que jogar com uma carta só se você pode jogar com duas? É mais fácil de ganhar, não é? Vamos supor que tenha três grandes candidatos, você tem dois terços no seu bolso”, afirmou. Apesar dos esforços de Bolsonaro e dos articuladores da “terceira via”, o ex-presidente Lula segue como favorito para a próxima eleição presidencial , de acordo com pesquisas.

Para Rui Costa Pimenta, os Estados Unidos preferem a “terceira via”, representada hoje principalmente pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por ser mais fácil de controlar. “A impressão que me dá é que o imperialismo gostaria de ter a terceira via, que é uma coisa mais controlável. O Doria seria muito mais controlável pelo imperialismo que o Bolsonaro, em todas as questões, não só na segurança regional. E o Bolsonaro é um reserva. Se não der para ser a terceira via, vai o Bolsonaro. Para mim parece que é uma jogada bem clara”.

O dirigente do PCO alertou ainda para uma nova ofensiva estadunidense contra a América Latina. “Os norte-americanos depois da eleição do Biden têm aumentado sua presença na América Latina. Nós já estamos diante de uma nova onda golpista. Eles estão interferindo em todas as eleições e vão interferir no desenvolvimento político da coisa”.

