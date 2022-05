Implementação da rede 5G poderá ter atraso de dois meses, diz Anatel

Apoie o 247

Metrópoles - O Grupo de Acompanhamento das Obrigações da Faixa de 3,5 GHz (Gaispi), que coordena a implantação da internet 5G no país, aprovou, nesta quarta-feira (11/5), a proposta de prazo adicional de 60 dias para a disponibilização da tecnologia em todas as capitais brasileiras. O pedido ainda será avaliado pelo conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As informações são do G1.

Segundo nota divulgada pela Anatel, o Gaispi solicitou o adiamento diante da falta de equipamentos para fazer a “limpeza da faixa” de 3,5GHz, que será usada pelo 5G.

“A motivação técnica para adoção de prazo adicional foi a impossibilidade de entrega de equipamentos pela indústria, para a realização da mitigação de interferências nas estações satelitais, no prazo original. A Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) explicou que o lockdown na China, a escassez de semicondutores, as limitações do transporte aéreo e a demora no desembaraço aduaneiro trouxeram impactos ao projeto”, relatou a Anatel, em nota.

