Importado pelos ricos, coronavírus agora devasta os mais pobres do Brasil

Reuters - Importado pela elite brasileira de férias na Europa, o novo coronavírus está agora devastando os pobres do Brasil, percorrendo bairros onde a doença se torna mais difícil de controlar.

Dados de saúde pública analisados ​​pela Reuters das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza mostram uma mudança nas últimas semanas nos bairros ricos que semearam o surto nos arredores urbanos.

A mudança coincidiu com um aumento nas mortes confirmadas de coronavírus, que agora são 6.000 no Brasil. Muitos cientistas apontam o maior país da América Latina como o próximo ponto de acesso mortal para o COVID-19.

Pesquisadores do Imperial College London estimam que a taxa de transmissão do Brasil nesta semana será a mais alta do mundo.

A tendência revelada pelos dados complica a batalha do Brasil contra o vírus. Muitas favelas sofrem com a falta de água corrente, sistemas sépticos e instalações de saúde.

Talvez ainda mais desafiador, o Estado é fraco nas favelas, onde as quadrilhas de traficantes frequentemente têm a autoridade de fato. Isso tornaria as medidas de bloqueio difíceis de se aplicar - mesmo se tivessem o apoio do líder cético do país, o presidente Jair Bolsonaro, que repetidamente descreveu medidas estaduais e municipais para retardar a disseminação do vírus como extremas.

Moradores da Brasilândia, um bairro pobre no extremo norte de São Paulo com o maior número de mortes por coronavírus na cidade, disseram à Reuters que os bares ainda estavam lotados e as festas de dança ao ar livre atraíam milhares de foliões nos finais de semana.

A Brasilândia só teve um caso confirmado no final de março, segundo dados da cidade, no momento em que a grande maioria dos casos estava agrupada nos distritos mais ricos do centro-oeste. O relatório mais recente desta semana mostrou 67 mortes por COVID-19.

"Para aqueles que não passaram por isso, é como se a doença não existisse", disse Paulo dos Santos, 43 anos, que perdeu o pai para o vírus na Brasilândia.

No Rio, os bairros do Leblon, Copacabana e Barra da Tijuca foram os primeiros a sofrer no início do surto no Brasil, registrando 190 casos confirmados até 27 de março.

Por outro lado, as áreas de baixa renda de Campo Grande, Bangu e Irajá haviam relatado apenas oito casos na época.

Isso mudou na semana passada, com os bairros mais pobres registrando 66 novos casos, enquanto o trio mais rico registrou 55. A Reuters observou a mesma tendência em Fortaleza, com mais de 25.000 casos.

Apesar do crescente número de mortos, estão aumentando as solicitações para que medidas de bloqueio sejam relaxadas. Bolsonaro pressionou para reiniciar a economia, descrevendo as políticas de abrigo no local como um "veneno" que poderia matar mais com o desemprego e a fome do que com o vírus.

Nos bairros pobres, onde a fome é uma ameaça aguda, poucos estão aderindo às medidas de quarentena.

William de Oliveira, líder comunitário do bairro pobre da Rocinha, no Rio, pode citar os nomes de vários amigos mortos pelo vírus. No entanto, ficou claro na quarta-feira que a vida continuava mais ou menos como de costume, com lojas e bares movimentados, que ele lamentava.

"Podemos reverter os problemas econômicos", disse Oliveira, "mas não podemos reverter as mortes".

