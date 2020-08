Incêndio devasta terra indígena e fumaça se alastra pelo estado do Mato Grosso. Área incendiada equivale a 31 parques Ibirapuera

247 - A região em que habitam os indígenas da etnia bororo está em chamas. São mais de 5 mil hectares incendiados. Com a escassez de chuvas e o vento, as chamas se espalharam para a região, encobrindo a zona urbana de Rondonópolis e assustando moradores da cidade.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “de acordo com o Corpo de Bombeiros, a situação foi agravada por outras queimadas registradas tanto na zona urbana quanto na rural. Homologada em 1991, a TI Tadarimana tem 10 mil hectares e é habitada por pouco mais de 600 indígenas. Desde a última sexta-feira (31), quando o fogo começou, os próprios indígenas tentam conter as chamas, sem sucesso.”

A matéria ainda sublinha que “o Corpo de Bombeiros foi acionado e está atuando com oito militares na região, mas até a tarde desta segunda-feira (3) ainda não haviam conseguido apagar as chamas, nem mesmo com o apoio de maquinários e brigadistas cedidos pela Prefeitura de Rondonópolis. Após três dias de queimadas na aldeia, toda a região amanheceu coberta por fumaça. Liderança na região, o indígena Marcelo Koguiepa denunciou a queimada nas redes sociais durante o fim de semana e afirmou que os indígenas suspeitam que a causa do incêndio foi natural.”

