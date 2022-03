"Incêndio na garagem do Palácio do Planalto ou queima de arquivos?", indaga Noblat

Ricardo Noblat se refere ao Incêndio no Planalto que se concentrou em uma das garagens da Coordenadoria de Transportes edit

247 - Neste sábado (19), um incêndio aconteceu na garagem do Palácio do Planalto. O fogo se concentrou em uma das garagens da Coordenadoria de Transportes do Planalto (Cotran), onde ficam os carros da Presidência da República.

O jornalista Ricardo Noblat ironizou o fato em um comentário em suas redes sociais.

"Incêndio na garagem do Palácio do Planalto ou queima de arquivos? Nunca se sabe", escreveu.

