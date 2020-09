Incêndios na Amazônia "não são padrão Califórnia", diz Mourão sobre aumento de queimadas na região

Vice-presidente, general Hamilton Mourão, minimizou as queimadas na Amazônia ao afirmar que é preciso dar a "devida proporção" ao problema. "É ilegal, temos que combater, mas não é um incêndio padrão Califórnia o que está acontecendo na Amazônia”, disse edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, minimizou as queimadas na Amazônia e comparou os incêndios florestais no Brasil aos que devastam regiões inteiras nos Estados Unidos. Segundo Mourão, os focos de calor apontados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) nem sempre significam incêndios.

“O que o Inpe acusa é o número de focos de calor, que nem sempre significam um incêndio. Qualquer evento acima de 47 graus sinaliza como foco de calor, como se eu acender uma fogueirinha. Temos que dar a devida proporção. É ilegal, temos que combater [as queimadas criminosas], mas não é um incêndio padrão Califórnia o que está acontecendo na Amazônia”, disse Mourão em entrevista à CNN Brasil, conforme reportagem do jornal O Globo.

Ainda segundo ele, o foco principal é reduzir os níveis do desmatamento ilegal associado ao “incentivo das atividades econômicas” na Amazônia. “Coloco como meta final, até o fim do mandato, em 2022, o retorno aos níveis mínimos históricos dessas ilegalidades. Para isso, trabalhamos o tempo todo também em desenvolvimento, na regularização fundiária e nos incentivos a atividades econômicas dentro da Amazônia”, afirmou.

Entre janeiro e junho deste ano, conforme dados do Inpe, a Amazônia registrou 56.425 queimadas, um aumento de 6% sobre o mesmo período do ano passado. O número é o maior desde 2010.

