Incêndios na Amazônia voltam a crescer e focos de queimadas em junho são os maiores em 13 anos, diz Inpe

As queimadas na Amazônia voltaram a crescer. No mês de junho, a macrorregião teve 2.248 focos de incêncido. Foi um aumento de 19,6% se comparado ao mesmo mês no ano passado: em junho de 2020, foram 2.248 focos, em 2019, 1.880 edit

247 - O número de focos de incêndio no bioma Amazônia no mês de junho foi o maior observado desde 2007. Os dados são do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), baseados em imagens de satélite.

A reportagem do portal G1 destaca que “segundo o Inpe, a média histórica para junho é de 2.724 focos ativos de queimadas no bioma Amazônia. Em junho de 2020, o índice ficou 17% abaixo da média dos últimos 21 anos, mas o número não passava dos 2 mil desde 2007, quando houve 3.519 pontos de incêndio na floresta.”

A matéria ainda informa que “a Amazônia Legal — que é composta pela totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão — registrou 4.596 focos ativos de incêndio em junho, número próximo ao apresentado para o mesmo mês no ano passado (4.838) que já era superior às contagens dos últimos cinco anos.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.