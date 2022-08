Incentivado pelo governo Bolsonaro, lobby armamentista quer que estados reduzam ICMS para compra de armas de fogo

Apoie o 247

247 - O incentivo à compra de armas, que adquiriu força por meio do afrouxamento das regras para a aquisição de armamentos feito pelo governo Jair Bolsonaro (PL), chegou às assembleias legislativas estaduais. De acordo com o jornal O Globo, um levantamento elaborado pelo Instituto Sou da Paz, aponta que ao menos 23 estados têm projetos de lei (PLs) que propõem a alteração da alíquota para a compra de armas e munições.

Dos 35 projetos apresentados, 21 são voltados a profissionais da segurança pública, como policiais civis e militares, e 14 atendem interesses do chamado grupo dos CACS [Caçadores, Atiradores e Colecionadores], uma das bases de apoio do governo Bolsonaro. Desde que Bolsonaro chegou ao poder, em 2018, o número de civis registrados como CACs passou de de 117 mil, para os atuais 605 mil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

“A estratégia de usar os estados para legislar em favor dos atiradores foi a forma que os armamentistas encontraram para contornar a contra-ofensiva da oposição a Bolsonaro. O grupo já conseguiu autorizar o porte de armas a CACs em, pelo menos, oito estados. É o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) quem lidera o lobby nas assembleias”, destaca a reportagem.

Isabel Figueiredo, conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, observa que o uso das assembleias legislativas para atuar em benefício dos atiradores é inconstitucional.

“Ao incluir os CACs nos PLs, caem no mesmo erro da inconstitucionalidade das leis. Como justificar o interesse público da redução, a não ser o populismo político? Não há justificativa técnica para beneficiar a categoria”, diz a especialista.

