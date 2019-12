Incentivados por 8 decretos de Bolsonaro, registros de novas armas disparam

247 - No embalo de oito decretos editados por Jair Bolsonaro que facilitam a aquisição de armas e o relaxamento das regras para quem deseja se locomover sem porte, os registros concedidos bateram recorde em 2019 e atingiram o maior número das últimas décadas, informa a Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (27).

"Até novembro, os novos registros concedidos pela Polícia Federal para posse de armas aumentaram 48%, passando de 47,6 mil em todo o ano passado para 70,8 mil nos primeiros 11 meses de 2019. O número é o recorde ao menos desde 1997, dado mais antigo obtido pela reportagem", conta.

Com isso, em outubro havia 1.013.139 registros de armas ativos no país, apenas no sistema mantido pela PF (Sinarm), cuja permissão é para a posse das armas, mantidas em casa e no comércio.

"A conta de novas autorizações não inclui os registros para caçadores, atiradores e colecionadores, concedidos pelo Exército (sistema Sigma), também em alta. Neste caso, as novas armas passaram de cerca de 60 mil em 2018 inteiro para 65 mil nos primeiros 11 meses deste ano, uma variação de 8%", diz a reportagem.