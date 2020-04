Inconformado, Guedes chama plano do general Braga Netto de novo PAC

O plano Pro-Brasil, anunciado pelo general Walter Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, revoltou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que o critica como estatista e uma nova versão do PAC de Lula e Dilma edit

247 - O ministro Paulo Guedes (Economia) chamou o programa Pró-Brasi, concebido e proposto pela ala militar do governo de "um novo PAC". A crítica é uma referência ao Programa de Aceleração do Crescimento dos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

Segundo a Folha de S.Paulo, Guedes já tinha feito essa crítica perante Jair Bolsonaro e ministros em reunião no Palácio do Planalto na quarta-feira (22).

A militar do Planalto pretende levar adiante um programa que poderá ampliar em R$ 215 bilhões os gastos públicos até 2024, o que se confronta com a concepção fiscalista de Paulo Guedes, de contenção do gasto e investimento públicos.



