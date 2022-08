Indecisos da classe média serão foco de Lula em início de campanha

A estratégia será abordar mais enfaticamente temas queridos por esta fatia do eleitorado, a fim de construir o terreno para uma vitória no primeiro turno edit

247 - Baseada em uma pesquisa qualitativa encomendada pelo PT, a campanha do ex-presidente Lula decidiu focar, nos próximos dias, em conquistar votos da parte indecisa do eleitorado de classe média, a fim de construir terreno para uma vitória no primeiro turno. A informação é da coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

A pesquisa constatou que 27% do eleitorado pensa em não votar no petista e nem em Jair Bolsonaro (PL). No entanto, 9% destes eleitores cogitariam votar em Lula no primeiro turno. Pensando nisso, o PT quer conquistar, no mínimo, 3% destas pessoas.

A estratégia será abordar mais enfaticamente temas queridos pela classe média, como a apresentação de propostas para microempreendedores e trabalhadores autônomos, geração de renda, revisão da tabela do Imposto de Renda e o combate à inflação.

