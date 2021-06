"Indefensável", diz ex-chefe do GSI sobre perdão do Exército a Pazuello

"Não vou criticar uma decisão do comandante do Exército, até porque a julgo indefensável”, disse o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Sérgio Etchegoyen edit

247 - O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e general Sérgio Etchegoyen qualificou como “indefensável” a decisão do comandante do Exército, Paulo Sérgio Oliveira, de não punir o general Eduardo Pazuello pela participação em um ato de apoio a Jair Bolsonaro.

“Sou um soldado disciplinado, fui assim minha vida inteira. Não vou criticar uma decisão do comandante do Exército, até porque a julgo indefensável”, disse Etchegoyen à Coluna do Estadão, do jornal O Esado de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, a avaliação entre os militares de alta patente é que a decisão corrói, mas não desestabiliza institucionalmente o Exército.

