Indicações de Kassio Nunes para o STJ podem abrir crise com Gilmar e abalar ligação com o STF, dizem aliados de Bolsonaro

247 - A indicação dos desembargadores Paulo Domingues e Messod Azulay para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode implodir uma dos poucos elos de ligação que Jair Bolsonaro (PL) ainda mantém com o Supremo Tribunal Federal (STF). A nova crise vem na esteira da opção de Bolsonaro por agradar o ministro da Corte Kassio Nunes Marques em detrimento de Ney Bello, indicado por Gilmar e que era o favorito para a vaga. Kássio Nunes é aliado de primeira hora do atual ocupante do Palácio do Planalto e desafeto de Ney Bello.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Bolsonaro procurou Gilmar Mendes em diversas ocasiões “para se aconselhar e manter diálogo com o Judiciário, mesmo nos momentos de maior tensão”. Agora, a avaliação de interlocutores do ministro é que esta relação amigável pode sofrer um abalo e até mesmo significar uma "libertação" para Gilmar, uma vez que Bolsonaro já não ouvia os conselhos do magistrado.

Agora, as atenções estão voltadas para uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que tem Gilmar Mendes como relator. A ADPF do governo federal pede a limitação do ICMS nos estados, além de outros 11 questionamentos feitos pelas unidades federativas às alterações na legislação atual.

