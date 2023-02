Indicado à diretoria da Petrobrás já fez ataque rasteiro contra Dilma e Lula e aparenta ser bolsonarista

Apoie o 247

247 - Sergio Caetano Leite, indicado para o cargo de diretor financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobrás, aparenta ser bolsonarista. Ele já curtiu uma postagem do vereador Carlos Bolsonaro, retuitou uma mensagem de Jair Bolsonaro e ironizou a ex-presidente Dilma Rousseff nas redes sociais. Também atacou o presidente Lula. Todos os casos aconteceram em 2018.

“As informações sobre essas postagens são antigas e estão totalmente descontextualizadas” e “quem me conhece sabe das minhas posições”, disse Leite à coluna de Bela Megale, n'O Globo.

Em junho de 2018, ele respondeu a uma publicação de Dilma no Twitter relativa ao pedido de demissão do então presidente da estatal, Pedro Parente, disparando: “Nossa como escreve bem essa Dilma!!! Será que é a mesma? Foi alfabetizada?”.

Ele tentou negar: "Eu usei de ironia e acreditando que esse perfil não é dela. Tinham várias pessoas publicando coisas da Dilma e eu estava achando que esse perfil não era dela".

Em outubro daquele ano, Leite comentou um post do jornalista Ricardo Noblat sobre a data de nascimento do presidente Lula, que dizia que ele "nasceu em Garanhuns (PE) no dia 27 de outubro, mas foi registrado como tendo nascido em 6 de outubro”. Leite escreveu: “A falta com a verdade começou bem cedo ... ou pau qua (sic) nasce torto…”.

Ele tentou justificar dizendo que o comentário foi direcionado a Noblat, e não a Lula.

Em novembro daquele ano, curtiu uma postagem de Carluxo na qual o vereador afirmava que “grande parte da suja mídia” acha que irá afastá-lo do pai, Jair Bolsonaro, e que “não têm a mínima noção” de que eles são.

Um mês antes, o executivo compartilhou uma mensagem de Jair Bolsonaro sobre o programa “Mais Médicos”. O ex-chefe do Executivo disse no post que a continuidade do programa foi condicionada à aplicação de teste de capacidade e envio integral dos salários aos profissionais e que Cuba não aceitou a proposta.

