Indígena Yanomami é atropelado por avião de garimpeiros no meio da floresta

247 - Um indígena da etnia Yanomami morreu ao ser atropelado na quarta-feira (28) por um avião de garimpeiros em uma pista na comunidade Homoxi, Terra Indígena Yanomami em Roraima.

A informação foi divulgada pelo presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuanna (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami, que na sexta-feira (30) comunicou as autoridades sobre o caso.

O indígena morto tinha 25 anos e se chamava Edgar Yanomami. O jovem morreu na hora. "O Yanomami, de 25 anos, foi atropelado pelo avião dos garimpeiros. Ele estava encostado no mato [próximo da pista]. Morreu na hora, no local. O piloto, que tem o apelido de 'Marreco', fugiu no próprio avião que atropelou. Os próprios garimpeiros pegaram o corpo e levaram para uma outra comunidade isolada", contou Júnior Hekurari Yanomami.

Segundo Condisi-YY, Homoxi é uma comunidade que foi cercada pelo garimpo ilegal. Assim, os indígenas vivem no meio dos invasores.

