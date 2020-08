Indígenas bloqueiam rodovia no Pará contra descaso com a saúde e construção de ferrovia

O protesto é contra o descaso do governo com a saúde das comunidades em meio à pandemia do coronavírus e contra a construção da ferrovia Ferrogrão, que prevê construção de trilhos perto da terra dos kayapós edit

247 - Centenas de indígenas, da tribo kayapós, paralisaram, nesta segunda-feira, 17, no Pará, a BR-163, rota amazônica que é importante no escoamento de grãos do Centro-Oeste, contra o descaso do governo com a saúde das comunidades em meio à pandemia do coronavírus e contra a construção da ferrovia Ferrogrão, que prevê construção de trilhos perto de suas terras.

Além disso, eles reivindicam a renovação do Plano Básico Ambiental (PBA). O bloqueio iniciou-se de manhã, segundo o chefe da 5ª delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, Sidmar de Oliveira, e causou uma fila de carros de três quilômetros.

"Colocaram em um vídeo... começaram a condicionar (o fim dos bloqueios) à presença do governador de Estado [Hélder Barbalho]. Passamos a solicitação para as polícias militares, tanto de Itaituba quanto Santarém, para que informem ao governo", afirmou o policial.

Eles culpam o governador pelo aumento de casos de Covid-19 nas comunidades kayapós. A presença de Barbalho seria para negociar melhores condições para os indígenas durante a pandemia, para ajudar as famílias e conter a propagação do vírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.