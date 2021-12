Indígenas do Rio Negro protestam contra garimpo autorizado por Heleno: “necropolítica”

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro prometeu medidas legais contra o avanço do garimpo de ouro em áreas intocadas da Amazônia edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) divulgou uma nota pública, nesta segunda-feira (6), em que manifesta “indignação” diante da notícia de que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, deu aval para ao menos sete projetos de garimpo de ouro em áreas intocadas da Amazônia,

No texto, a Foirn, que representa, desde 1987, os 23 povos indígenas que vivem na região do Rio Negro, afirma que sua assessoria jurídica já estuda medidas legais a serem adotadas “para não permitir que a região mais preservada da Amazônia seja ameaçada pela necropolítica do atual governo“.

“Ao invés de autorizar que empresas venham fazer pesquisa de extração de ouro em nossos territórios, o que só trará poluição, degradação ambiental e ainda maior injustiça social, as autoridades do governo federal deveriam conhecer à realidade local e nos apoiar a fomentar a economia indígena sustentável, que gera renda, trabalho e fortalece a cultura e a autonomia dos povos indígenas do rio Negro”, diz a organização.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE