Indígenas são baleados pela PM em Amambai (MS)

Apoie o 247

ICL

247 - A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) informou na tarde desta sexta-feira (24) que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul entrou em confronto com indígenas Guarani e Kaiowa, no município de Amambaí. Dois indígenas teriam sido baleados.

“Tropas de choque da polícia militar de MS, sem ordem judicial [...], ação genocida neste momento contra comunidade Guarani e Kaiowa no município de Amambai, Guapo'y Mirim. Dezenas de indígenas feridos e desaparecidos e mortos. Preciso de ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULÂNCIA. Pedimos JUSTIÇA”, informou a entidade em seu perfil no Instagram.

Segundo acordo com o site Top Mídia News, o Batalhão de Choque da PM teria sido acionado para conter uma ocupação em uma propriedade rural. Os militares terão que entrar no confronto com os indígenas, e três policiais foram baleados, de acordo com o Batalhão de Choque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira publicações da Apib sobre o confronto:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE