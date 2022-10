Indignados, trabalhadores denunciam que foram expulsos de fazenda após votarem em Lula (vídeo)

No vídeo que viralizou nas redes, os trabalhadores relatam indignados a situação edit

247- Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra trabalhadores denunciando que foram demitidos e expulsos de uma fazenda chamada “Paraíso” após votarem em Luiz Inácio Lula da Silva para presidente.

“Só porque somos petistas e nordestinos”, relata um dos trabalhadores.

Com as malas prontas, os trabalhadores falam com tom indignado sobre a demissão.

Não ficou claro no vídeo em que região do país fica localizada fazenda.

Veja:

NORDESTINOS QUE VOTARAM EM LULA FORAM DISPENSADOS E EXPULSOS DA FAZENDA. pic.twitter.com/dcjjRxNBUz — Gilberto Figueiredo (@KarlCascatinha) October 6, 2022

