Indústria bélica fará homenagem a Alckmin e Múcio

Agenda do Poder -O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Defesa, José Múcio, receberão um prêmio do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa na quarta-feira (11/4).

As informações são de Guilherme Amado, no Metrópoles.

Em 2019, os agraciados com o prêmio General Joaquim de Souza Mursa foram Jair Bolsonaro e os generais Villas Bôas e Walter Braga Netto.

O prêmio homenageia personalidades governamentais ou não que contribuem para a Base Industrial de Defesa (BID). A cerimônia acontecerá no Rio de Janeiro, durante a maior feira de defesa e segurança da América Latina.

O sindicato considera que Múcio foi um importante ator para a pacificação do país após as eleições e que fez esforços para o relacionamento das Forças Armadas com a sociedade.

Já Alckmin será homenageado por ter aceitado a vice-presidência de Lula, concretizando “um arco de alianças”.

