Inep divulga nota e nega que Enem será cancelado em 2021

Revista Fórum - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio de uma nota, afirmou que está “concluindo o processo de planejamento e elaboração do cronograma de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021”.

O órgão também afirma, contrariando declarações dadas pelo presidente da instituição, “que tem orçamento suficiente para realizar o Enem 2021 e que tentar antecipar a divulgação da data de realização do exame com base em documentos preparatórios é desinformar a população”.

Por fim, o instituto esclarece que “Não há, ainda, confirmação sobre a data de realização das etapas, com exceção do período para solicitação de isenção e justificativa de ausência. Esta fase está prevista em edital publicado separadamente, para facilitar a compreensão das regras específicas de gratuidade e evitar que haja problemas na homologação da inscrição dos interessados em realizar as provas”.

Falta de tempo e dinheiro

A nota do Inep surge um dia depois de circular pela imprensa a informação de que o presidente da instituição, Danilo Dupas Ribeiro, havia informado os membros do Conselho Nacional de Educação que, por falta de tempo e dinheiro, o Enem 2021 corria o risco de não acontecer.

Por sua vez, os integrantes do Conselho entenderam que a realização do exame nacional ficaria para janeiro ou fevereiro de 2022.

