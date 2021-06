Infectados com Covid, jogadores venezuelanos pegaram cepa de origem do Brasil

247 - Os jogadores e integrantes da delegação da Venezuela detectados com o coronavírus estão infectados com a variante P1, que é a de origem no Brasil, identificada inicialmente na Amazônia, de acordo com o sequenciamento genético realizado nas amostras. A reportagem é da CNN Brasil.

"Relatório do sequenciamento das amostras positivas enviadas pelo Sabin provenientes tanto da equipe da Venezuela, quanto de membros organizadores do torneio - o que inclui o membro da Conmebol e outras 7 amostras de terceirizados. Totalizando assim 20 amostras enviadas, das quais 14 estavam em condições para sequenciamento. Todas as 14 amostras sequenciadas deram positivas para a cepa P1", informa um resumo da nota técnica, ao qual a CNN teve acesso.

Segundo a reportagem, a íntegra da nota técnica, elaborada pelo governo do Distrito Federal, será encaminhada ao médico da delegação da Venezuela. Apesar da variante ser a do Brasil, as autoridades do governo local afirmam que a infecção não ocorreu no país. A delegação, que esteve antes na Colômbia, teria chegado já doente ao Brasil, apesar de não apresentar sintomas. "Não houve tempo para que eles fossem infectados no Brasil", afirmou o secretário de Saúde de Brasília, Osnei Okumoto, à CNN.

