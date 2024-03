Inquéritos da Polícia Federal contra Bolsonaro devem ser concluídos em quatro meses

Apoie o 247

247 – A Polícia Federal (PF) está prestes a finalizar os inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos casos em investigação é relacionado à tentativa de golpe de Estado, no qual Bolsonaro, ex-membros de seu governo e militares são suspeitos. Os investigadores planejam apresentar o relatório final ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, até o mês de julho, segundo informa a colunista Bela Megale , no Globo.

Outro inquérito em andamento trata da falsificação de certificados de vacina, supostamente envolvendo Bolsonaro, seus familiares e ex-assessores. Além disso, há uma investigação sobre a entrada ilegal de joias da Arábia Saudita no Brasil, destinadas a Jair e Michelle Bolsonaro. Este último caso envolve a apropriação ilegal de peças de diamantes destinadas ao Estado brasileiro.

A conclusão dos inquéritos, especialmente aquele relacionado à tentativa de golpe de Estado, é considerada crucial, pois pode ter sérias implicações legais para Bolsonaro. A PF tem buscado documentos de cooperação internacional, especialmente dos Estados Unidos, para finalizar a investigação sobre as joias. Espera-se que os casos sejam concluídos até o fim do primeiro semestre, após diligências adicionais e ampliação das investigações devido a novos elementos surgidos.

A expectativa é que os resultados desses inquéritos possam trazer importantes desdobramentos políticos e legais, especialmente diante das implicações sérias que tais acusações podem ter para um ex-presidente. O desfecho dos inquéritos pode influenciar significativamente o cenário político brasileiro, especialmente à medida que se aproximam as eleições e a consolidação de casos legais contra figuras de destaque no país.

