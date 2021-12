Insatisfeitos com Orçamento de 2022, servidores da Receita Federal iniciam greve nesta segunda (27)

Apoie o 247

247 - Começa nesta segunda-feira (27) a greve dos servidores da Receita Federal, aprovada na última quinta-feira (23) após reunião do Sindicato Nacional dos Auditores (Sindifisco).

Os servidores estão insatisfeitos porque o orçamento público aprovado para 2022 cortou verbas destinadas à instituição. O texto aprovado no Congresso Nacional também não prevê recursos para reajustar os vencimentos dos funcionários da instituição.

A decisão de entrar em greve foi tomada em uma assembleia geral dos trabalhadores com quase 4,3 mil participantes e com adesão de quase 100% dos servidores. Os funcionários da Receita também manifestaram apoio àqueles que estão entregando seus cargos na instituição.

Ao menos 500 profissionais da Receita Federal abriram mão de seus cargos comissionados em protesto pela aprovação do orçamento de 2022, que prevê reajuste de salário apenas para polícias federais, inclusive com a ideia do governo federal de botar delegados no mesmo teto de vencimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal.

