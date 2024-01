Inscrições para o Prouni iniciam nesta segunda-feira (29)

Apoie o 247

247 - O período de inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começa nesta segunda-feira (29). O programa federal destina bolsas a estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino superior, e para este ano, o Ministério da Educação (MEC) optou por ampliar o número de vagas nos cursos de graduação em direito e medicina. A oferta total de bolsas será de 403.711, distribuídas entre 306.908 integrais e 96.803 parciais. O número é preliminar e está sujeito a alterações até o início das inscrições. Como informado pela Folha , o período de inscrição no programa abrange o intervalo de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, realizado exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação dos resultados ocorrerá em duas chamadas, sendo a primeira programada para o dia 6 de fevereiro e a segunda para o dia 27 do mesmo mês. A participação no Prouni está condicionada ao atendimento do critério de renda do estudante. Para o cálculo, considera-se a renda bruta mensal de todos os membros da família do candidato à bolsa estudantil. A obtenção do benefício integral, correspondente a 100% da mensalidade da instituição privada, requer uma renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. No caso da bolsa parcial, que cobre 50% do valor do programa, a renda mensal não pode ultrapassar três salários mínimos por pessoa da família.

