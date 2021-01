Insistência de Bolsonaro em ignorar máscara contra Covid-19 gera desgaste entre seus auxiliares

Avaliação é que a insistênciade Jair Bolsonaro em não usar o equipamento e ignorar os conselhos de assessores resulta em um desgaste contínuo da imagem do ex-capitão e da própria equipe edit

247 - A insistência de Jair Bolsonaro em ignorar as medidas sanitária e de proteção contra a acvid-19, como o uso de máscaras, tem causado desgaste junto a seus auxiliares. A avaliação é que a insistência em não usar o equipamento resulta em um desgaste contínuo da imagem do ex-capitão devido ao agravamento de gestão da crise sanitária.

De acordo com reportagem da jornalista Bela Megale, de O Globo, integrantes do governo já admitem que a situação ficará “muito crítica” caso a aprovação de Bolsonaro caia para menos de 30%. Segundo pesquisa do Datafolha divulgada na sexta-feira (22), a avaliação dos que consideram o governo Bolsonaro como ótimo ou bom passou de 37% para 31%.

Ainda de acordo com a reportagem, um assessor teria afirmado que “Bolsonaro finalmente entendeu que a saúde precisa vir em primeiro lugar, mas não consegue passar essa mensagem para o brasileiro”.

