INSS cria drive-thru para agilizar análise de pedidos em pendência

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Paulo criou um drive-thru para receber as pessoas que estão com problemas no pedido do benefício, já que as agências do órgão estão fechadas por conta da pandemia.

As agências do estado estão com urnas nas quais se pode depositar um envelope com a documentação para levar adiante a análise do benefício.

Os envelopes podem ser entregues em qualquer agência do INSS em São Paulo, nos dias de semana, das 7h às 13h, sem necessidade de agendamento prévio para a entrega.

