INSS implementa inteligência artificial para coibir fraudes em atestados médicos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)decidiu adotar a partir desta segunda-feira (15) a Inteligência Artificial no combate às fraudes relacionadas aos atestados médicos destinados ao benefício auxílio doença, agora denominado benefício por incapacidade temporária. A mais recente investida do INSS conta com a implementação de um robô desenvolvido pela Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência), para realizar uma minuciosa análise dos documentos enviados pelos segurados pela internet.

O objetivo principal do robô é identificar possíveis irregularidades nos atestados médicos, indo além da mera verificação da autenticidade do documento. Além de rastrear o endereço de origem do arquivo, a inteligência artificial cruza informações cruciais, como nome, assinatura e CRM do médico responsável pelo atestado. Esta nova abordagem visa elevar o nível de segurança na concessão dos benefícios e coibir a prática de falsificações.

continua após o anúncio

De acordo com reportagem do Metrópoles, no ano passado, mais de 1,6 milhão de solicitações de auxílio-doença foram submetidas ao INSS através da plataforma online. Surpreendentemente, quase metade desses requerimentos, cerca de 46%, foi rejeitada por não estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo instituto. Diante desse cenário, a introdução da inteligência artificial surge como uma resposta estratégica para reduzir consideravelmente as tentativas de fraude.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: