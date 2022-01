INSS suspende perícias após aumento de casos de Covid-19

Apoie o 247

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu a realização das perícias para revisão do auxílio-doença, em razão do aumento de casos de Covid-19 no país. A decisão passou a valer nesta quarta-feira (12), informa o jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o comunicado publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (11), a suspensão das perícias revisionais, publicada nesta semana, não vale para os mutirões de perícia médica que já estavam previamente programados e com viagens definidas pela SPMF.

Em agosto de 2021,o INSS convocou 170 mil beneficiários do auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) para a perícia.

