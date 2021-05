INSS volta a exigir prova de vida para evitar bloqueio de benefício

247 - Suspenso desde março de 2020 em virtude da pandemia de Covid-19, a chamada prova de vida do para beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), voltou a ser obrigatória para aposentados e pensionistas. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13) e os bloqueios já serão aplicados a partir de maio.

Os beneficiários serão orientados, já em maio, a realizar a biometria facial através dos aplicativos "Meu INSS" e "Meu gov.br" ou através dos bancos onde recebe o benefício.

A partir de junho, o bloqueio por falta de comprovação de vida será feito de forma escalonada.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo .

