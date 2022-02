Instagram marca perfil de secretário do governo Bolsonaro por divulgação de fake news

“Esta conta publicou repetidamente informações falsas", diz um trecho do aviso da plataforma na conta de André Porciuncula edit

247 - A conta de André Porciuncula, secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura, teve sua conta no Instagram marcada como divulgadora de fake news.

“Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade”, diz o texto do Instagram para quem tentar seguir o perfil, questionando o usuário se tem certeza de prosseguir com a ação.

Para o secretário bolsonarista, a rede social o censurou. “Nunca tive uma única notificação de notícia falsa no Instagram. Jamais fui punido por violar as regras e, mesmo assim, comecei a ter o meu alcance brutalmente reduzido. Há uma clara e sistemática perseguição a qualquer um que esteja com o presidente. Irei judicializar. É censura", escreveu.

Nunca tive uma única notificação de notícia falsa no Instagram. Jamais fui punido por violar as regras e, mesmo assim, comecei a ter o meu alcance brutalmente reduzido. Há uma clara e sistemática perseguição a qualquer um que esteja com o presidente. Irei judicializar. É censura! pic.twitter.com/jtWRp5VG0U — André Porciuncula (@andreporci) February 2, 2022

