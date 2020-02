Instituto acusa Bolsonaro de “anistiar” invasões na Amazônia

Uma nota técnica do Imazon (Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia) acusa o governo de promover “anistia” de crimes relacionados à posse e desmatamento de áreas públicas edit

247 - Uma nota técnica do Imazon (Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia) acusa o governo de promover “anistia” de crimes relacionados à posse e desmatamento de áreas públicas. Em nota técnica de 12 páginas, a organização não governamental afirma que a Medida Provisória 910/2019 permite a legalização de ocupações ocorridas a partir do final de 2011, casos não contemplados pela legislação atual. A informação é do portal Metrópoles.

O documento do Imazon também diz que a iniciativa do governo contraria decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) por ampliar “a regra de emissão de títulos com dispensa de vistoria” sem a checagem adequada em bancos de dados. As terras, segundo o instituto, serão transferidas para a iniciativa privada com preço 98% menor do que o valor de mercado.