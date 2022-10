Instituto Brasil-Israel repudia saudação nazista de professora do Paraná

"O processo de aceitação, sem qualquer punição, faz com que mais pessoas se sintam à vontade para cometer o crime de apologia ao nazismo", afirma nota do Instituto edit

247 - O Instituto Brasil-Israel divulgou uma nota de repúdio à professora bolsonarista de redação do Colégio Sagrada Família, de Ponta Grossa, no Paraná, que foi filmada fazendo uma saudação nazista no último sábado (8).

O vídeo viralizou nesta segunda-feira (10) nas redes sociais e, apesar da comoção gerada, a diretora da escola, irmã Edites, saiu em defesa da professora, afirmando que é "excelente" . Além disso, o colégio não citou qualquer medida efetiva para punir a profissional pelo gesto criminoso.

Na nota, o Instituto condena o gesto da professora e a postura da diretora, afirmando que "não podemos normalizar situações como essa, mesmo que sejam exceções. O processo de aceitação, sem qualquer punição, faz com que mais pessoas se sintam à vontade para cometer o crime de apologia ao nazismo."

Confira a nota do Instituto Brasil-Israel na íntegra:

Instituto Brasil-Israel repudia saudação nazista de professora em escola de Ponta Grossa e mostra preocupação com crescimento de ocorrências neonazistas no Brasil

“Vemos com imensa preocupação o caso da professora que reproduziu a saudação nazista em uma escola em Ponta Grossa, no Paraná. O caso exemplifica os alertas de que as ocorrências neonazistas têm crescido no Brasil nos últimos anos, seja contra judeus ou contra outros grupos, como negros e pessoas LGBTQIA+.

Não podemos normalizar situações como essa, mesmo que sejam exceções. O processo de aceitação, sem qualquer punição, faz com que mais pessoas se sintam à vontade para cometer o crime de apologia ao nazismo.

No caso da escola, a diretoria sequer expôs qual seria a punição da professora, apenas disse não compactuar com a atitude. É preciso tomar medidas mais duras para frear a ascensão do neonazismo, que cresce de maneira veloz e perigosa em nosso país. Espera-se uma rigorosa apuração dos fatos.”

Instituto Brasil-Israel

