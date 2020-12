Instituto Butantan deve divulgar nesta quarta dados sobre eficácia da vacina Coronavac

Nesta quarta-feira, o Instituto Butantan deve divulgar os dados sobre a eficácia da Coronavac, vacina produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e pedir o registro na Anvisa edit

247 - O Instituto Butantan vai apresentar nesta quarta-feira (23) os dados sobre a eficácia da Coronavac e deve fazer os pedidos de uso emergencial e de registro definitivo da vacina na Anvisa.

A equipe técnica da Anvisa, que foi à China, certificou a Sinovac por boas práticas de fabricação do insumo farmacêutico que será usado na vacina. A Anvisa afirmou que a certificação da fábrica foi antecipada em cerca de dez dias em relação à previsão inicial, e que a etapa finalizada agora "faz parte dos esforços contínuos da agência para disponibilizar vacinas para a população com qualidade, segurança e eficácia no menor tempo possível".

O Instituto Butantan anunciou que foi concluída a terceira e última fase de testes clínicos da vacina Coronavac. O instituto recebeu mais três carregamentos de doses e deve terminar 2020 com um estoque de 10,8 milhões de doses prontas, informa o G1.

Esta quarta (23) será um dia decisivo: o Butantan vai anunciar informações sobre a eficácia da Coronavac e deve pedir o registro definitivo e também o uso emergencial, esse segundo com aprovação da Anvisa em até dez dias. A Sinovac também deve pedir nesta quarta (23) o registro à agência chinesa de vigilância.

