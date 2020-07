Instituto Emilio Ribas emite nota desmentindo médico defensor da cloroquina

Segundo a nota do Instituto, o médico Francisco Eduardo Cardoso Alves, defensor ferrenho do uso da cloroquina, está afastado dos quadros do Emílio Ribas há dois anos e meio edit

Jornal GGN – O médico Francisco Eduardo Cardoso Alves é um defensor ferrenho do uso da Cloroquina e da Hidroxicloroquina. Recentemente, em julgamento na Justiça Federal do Piauí, em Teresina, Alves, como depoente, identificou-se como membro do corpo clínico do Instituto Emílio Ribas e atacou seus colegas que não prescrevem a cloroquina aos pacientes, dizendo que ‘lavarão as mãos no sangue das vítimas’.

Diante de sua declaração de que é do corpo clínico do Emílio Ribas, o Instituto divulgou nota oficial tornando pública sua oposição ao uso da Cloroquina e Hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 e desmentindo o médico.

Leia aqui a íntegra da nota do Instituto Emílio Ribas.

