Integrantes de tribunais superiores criticam inércia do MPE frente aos delitos eleitorais de Bolsonaro no 7 de Setembro

Ministros do STF e STJ avaliam que Jair Bolsonaro demonstrou estar mais preocupado com a eleição e que ele se apropriou do Dia da Independência para fazer campanha

247 - Integrantes de tribunais superiores avaliam que apesar de Jair Bolsonaro (PL) ter se contido nos ataques ao Poder Judiciários nos atos do 7 Setembro, ele utilizou o Dia da Independência para fazer atos de campanha. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, os magistrados qualificaram de “inércia” a inação do Ministério Público Eleitoral (MPE) diante dos possíveis delitos eleitorais cometidos pelo chefe do Executivo nos atos convocados por ele em Brasília e no Rio de Janeiro.

“Para ministros do STF e do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Bolsonaro demonstrou mais preocupação com a eleição e tentou seguir a cartilha do que pregam seus aliados políticos que são, sobretudo, do centrão”, destaca um trecho da reportagem.

O núcleo central da campanha de reeleição de Bolsonaro avalia que é preciso atrair os votos dos eleitores indecisos para reverter a estagnação do atual ocupante do Palácio do Planalto,que segue atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

Ainda segundo os estrategistas da campanha bolsonarista, os ataques contra o sistema eleitoral e ao Judiciário acabam por afastar esta fatia do eleitorado.

Ainda conforme a reportagem, “integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que “os ataques de apoiadores do chefe do Executivo e as provocações do próprio mandatário contra a corte ocorreram dentro do esperado e que não houve novidades na comparação com declarações anteriores que pudessem elevar a temperatura da crise entre os Poderes”.

