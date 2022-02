Integrantes do Judiciário levam a sério ofensiva de Bolsonaro contra a urna eletrônica

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro mencionou em sua live na quinta-feira (9) "vulnerabilidades" da urna eletrônica, ao cobrar que o TSE responda a questionamentos feitos pelo Exército.

A declaração do ocupante do Palácio do Planalto foi vista dentro do Poder Judiciário como sinal de que ele já está com tudo pronto para retomar os ataques ao sistema de votação na campanha, sem se preocupar com as informações técnicas que chegarem.

As perguntas foram enviadas ao TSE pelo general Heber Portella, que faz parte da comissão criada pela corte sobre transparência na eleição. As respostas devem ficar prontas nos próximos dias, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Bolsonaro e militares antidemocráticos estão em busca de pretextos para desrespeitar os resultados da eleição presidencial em caso de derrota.

