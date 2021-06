“Interdição de Bolsonaro é questão de salvação nacional”, diz Tereza Cruvinel

“Bolsonaro é um leviano, é um reles, trabalha para o vírus e para a morte. Sua interdição é questão de salvação nacional”, defendeu a jornalista Tereza Cruvinel. Assista sua participação no programa Bom dia 247 edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em participação no programa Bom dia 247 desta quinta-feira (10), condenou os ataques de Jair Bolsonaro contra o povo brasileiro, sabotando o acesso do povo à vacina e deixando cada vez mais explícito que não irá aceitar o resultado das urnas em 2022. “Bolsonaro é um leviano, um reles e sua interdição é questão de salvação nacional”, disse Cruvinel.

“Estamos com milhares de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose e ele vem contribuir para que as pessoas não se vacinem. Bolsonaro trabalha para o vírus e para a morte”, acrescentou a jornalista ao destacar a fala recente de Bolsonaro defendendo que “a vacina é experimental”.

Ela ainda destaca que Bolsonaro “mentiu novamente ao dizer que houve fraude nas eleições de 2018, com essa lorota do voto impresso, que custará 2 bilhões aos cofres públicos, no mesmo país que não faz o Censo por falta de dinheiro, corta verbas de pesquisa, corta o Auxílio Emergencial”.

“Nós não merecemos ter um presidente que mente o tempo todo”, ressaltou.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao Bom Dia 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.