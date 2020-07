Internautas apoiam fala de Gilmar Mendes: militares genocidas

A hashtag #MilitaresGenocidas esteve entre os temas mais comentados do Twitter no Brasil nesta terça-feira edit

247 - Repercutindo a fala do ministro do STF Gilmar Mendes contra os militares do Ministério da Saúde, internautas subiram a hashtag #MilitaresGenocidas para os temas mais comentados no Twitter nesta terça-feira (14).

"Quem é cúmplice, é culpado", escreveu um dos internautas. "Tudo e qualquer coisa que apoiar ou se calar diante da barbárie é, e deve, ser chamado de genocida", escreveu outro.

Veja alguns comentários:

#MilitaresGenocidas ....alguns militares estão manchando a imagem da instituição e ficam com " raivinha"....LAMENTÁVEL — Joel Gregorio (@joelgrego) July 14, 2020

