Internautas questionam relação de morte de vigilante com crime contra Marcelo Arruda

"A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Talvez tenha sido suicidado também", escreveu o deputado federal Orlando Silva, no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - Diversas personalidades foram às redes sociais nesta segunda-feira, 18, questionar a versão oferecida pela Polícia Civil do Paraná sobre a morte do vigilante Claudinei Coco Esquarcini. Ele era um dos diretores da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu (Aresf), em Foz do Iguaçu (PR), onde o policial penal bolsonarista Jorge Guaranho assassinou o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda no último dia 9.

Claudinei seria o responsável pelo fornecimento de senhas das câmeras de segurança na Aresf. Segundo a polícia, ele se suicidou, mas diversas personalidades duvidam disso.

No Twitter, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) escreveu: "Talvez tenha sido suicidado também. A história só piora!".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A pergunta é: suicidou-se ou o suicidaram?", questionou a empresária Roberta Luchsinger, pré-candidata a deputada federal pelo PSB/SP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comunicador Thiago dos Reis, do site Plantão Brasil, também questionou: "Suicídio ou queima de arquivo?".

Já o jornalista Cleber Lourenço pediu cautela. "É claro que a conclusão desleixada da polícia que ignorou a motivação política do crime contribui para que as pessoas desconfiem dessa morte trágica. Aí para quem adora uma conspiração, é um-dois para disparar suposições infundadas por aí", escreveu ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por email, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Veja as reações:

Foi encontrado morto o responsável pelas câmeras de monitoramento do clube onde Marcelo Arruda foi assassinado.



A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Talvez tenha sido suicidado também. A história só piora! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 18, 2022

O vigilante Claudinei Coco Esquarcini, foi encontrado morto em Medianeira, no Paraná. De acordo com a polícia, foi suicídio. Ele era responsável pelas câmeras do clube onde petista Marcelo Arruda foi assassinado por um Bolsonarista. A pergunta é : suicidou- se ou o suicidaram ? — Roberta Luchsinger (@RoLuchsinger) July 18, 2022

O bolsonarista que deu ao assassino Jorge Guaranho acesso às câmeras de segurança do clube onde Marcelo Arruda fazia sua festa foi encontrado MORTO!



Suicídio ou queima de arquivo? — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) July 18, 2022

É claro que a conclusão desleixada da polícia que ignorou a motivação política do crime, contribui para que as pessoas desconfiem dessa morte trágica.



Aí para quem adora uma conspiração, é um-dois para disparar suposições infundadas por aí. — Cleber Lourenço (@ocolunista_) July 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE