Investidor sino-brasileiro diz que resposta da China a ofensa de Weintraub não tardará e será dura

O investidor sino-brasileiro Lawrence Pih criticou severamente o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por ter ofendido a China nas redes sociais. O empresário avalia que a reação do país asiático não tardará edit

247 - Lawrence Pih considerou inconsequente do ponto de vista econômico a provocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra a China na postagem que imita o Cebolinha na rede social.

O investidor classificou o ministro como "desqualificado" por vilipendiar o maior parceiro comercial do Brasil.

A coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo informa também que o empresário sino-brasileiro destacou o fato de a China ser o maior fabricante de produtos de proteção contra a covid-19 do mundo, de que o Brasil tanto necessita neste momento.

O investidor prevê que o ataque de Weintraub somado ao episódio anterior do deputado Eduardo Bolsonaro terá uma reação chinesa custosa ao país.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O país asiático é responsável pela compra de mais de um quarto das exportações brasileiras. A China é também o maior investidor externo no Brasil, com mais de 80 bilhões de dólares.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso